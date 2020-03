A banda norte-americana é o primeiro nome confirmado da 25.ª edição do Festival da Povoação, organizado pela Associação de Juventude do concelho da Povoação.

Como lembrou a Nine Media Company, "os Hoobastank alcançaram popularidade à escala global aquando do lançamento do seu segundo álbum de originais ‘The Reason’ que incluia a canção homónima, número um de airplay em todo o mundo".

Videoclip de "The Reason":