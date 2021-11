"Neste concerto comemorativo dos 50 anos do 1º Festival de Jazz de Cascais recordamos Duarte Mendonça, co-organizador de várias edições do 'Cascais Jazz', com o sexteto liderado pelo guitarrista Bruno Santos que toca a música de Art Blackey e Dizzy Gillespie", divulgou o Hot Clube.

O sexteto de Bruno Santos inclui João Moreira (trompete), Pedro Moreira (saxofone tenor), Claus Nymark (trombone), Bernardo Moreira (contrabaixo) e André Sousa Machado (bateria).

O Clube abre às 22h00, o concerto tem início às 22h30 e uma duração aproximada de uma hora. Não é possível efetuar reservas e é exigido "certificado digital covid UE".

O 1.º Festival Internacional de Jazz de Cascais - Cascais Jazz realizou-se nos dias 20 e 21 de novembro de 1971, no Pavilhão dos Desportos de Cascais, e reuniu nomes como Ornette Coleman, que se apresentou em quarteto com Charlie Haden, Ed Blackwell e Dewey Redman, Miles Davis, num septeto que incluiu Keith Jarrett e Gary Bartz, Phil Woods And His European Rhythm Machine, com Gordon Beck, Ron Mathewson e Daniel Humair, Joe Turner e Dexter Gordon, os Giants Of Jazz, com Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Sonny Stitt, Kai Winding, Al Mckibbon e Art Blakey, e ainda o quarteto The Bridge, com Kevin Hoidale, Jean Sarbib e João Jorge (Rão Kyao).

No primeiro dia desta edição, o contrabaixista Charlie Haden dedicou uma das composições aos movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, vindo a ser detido e interrogado pela PIDE. Foi libertado no dia seguinte, na sequência de ação da Embaixada dos EUA, em Lisboa.

O sócio n.º 1 do Hot Clube de Portugal, Luís Villas-Boas, liderava a organização do festival, que também incluía o fadista João Braga e o antigo profissional de rádio Hugo Lourenço. Duarte Mendonça juntou-se à organização a partir de 1973/1974.