Hugh Grant não fez por menos e roubou a "munição" mais letal aos seus críticos nas redes sociais.

Convicto que Boris Johnson fará uma saída sem acordo da União Europeia, nos últimos dias o ator entrou em força na campanha para as eleições legislaticas na Grã-Bretanha.

Indo de porta em porta com candidatos do "remain" tanto dos trabalhistas como dos liberais democratas, tem apelado ao voto tático para impedir a eleição de uma maioria conservadora que possa avançar com o Brexit.

Estas iniciativas mediáticas tornaram-no um alvo para as críticas nas redes sociais, pelo que decidiu antecipar-se e partilhar o seu momento público mais embaraçoso, o da famosa fotografia tirada na prisão após ser apanhado pela polícia de Los Angeles num carro a praticar sexo oral com a prostituta Divine Brown.