“Com uma ‘tour’ que passa pela Suíça, França, Espanha e Irlanda, é já nos dias 13 de fevereiro, no Coliseu do Porto, e 15 de fevereiro, no Coliseu de Lisboa, que Fábio Porchat está de novo em Portugal com o seu solo de ‘stand-up comedy’”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela promotora dos espetáculos.

Depois de ter estreado o espetáculo em Portugal, em fevereiro deste ano, Fábio Porchat traz em 2023 “histórias inusitadas, comédia de observação e humor acutilante”.

“Serão contadas em palco várias situações vividas por Porchat nas suas inúmeras viagens pelo mundo: uma massagem na Índia, um encontro com gorilas, safaris em África, dor de barriga no Nepal, entre tantas outras. Ao longo da sua carreira e viagens, Fábio acumulou várias experiências, que traz agora para palco neste ‘stand up’”, revela a promotora.

Os bilhetes para os espetáculos, que são para maiores de 16 anos, já estão à venda.