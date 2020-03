O humorista Fernando Rocha está infetado com COVID-19, confirmou o próprio na sua conta no Instagram, onde partilhou um vídeo. Em comunicado, a SIC avança ainda que o comediante recebeu o resultado ao teste esta sexta-feira, dia 27 de março, e que se encontra em isolamento domiciliário.

Fernando Rocha encontra-se estável e está de quarentena desde o dia 14. "Fernando Rocha regressou de uma digressão aos Estados Unidos e a França no passado dia 14, tendo ficado em quarentena voluntária desde essa data e não apresentou sintomas até à passada quarta-feira, quando sentiu febre", explica o canal.

Com as gravações do "Não Há Crise", programa da SIC, interrompidas desde o dia 4 de março, Fernando Rocha atuou nos dias 7, 8 e 9 em Paris e em Nova Iorque e em Filadélfia nos dias 12 e 14.

"Olá, pessoal. Já viram que eu perdi aqui a minha barba. Bom... estou a fazer este vídeo para vos informar do seguinte: eu no dia 9 estive em Paris e no dia 10 fui para os Estados Unidos. No dia 14, regressei a Portugal e meti-me em isolamento, fiz quarentena voluntária. Resultado: todos os cuidados que eu tive e respeitei todas as regras impostas pelo nosso governo e pelo sistema nacional de saúde... foram poucos. Hoje recebi o resultado e eu com COVID-19, o teste deu positivo. Portanto, vou estar no meu quarto fechado, isolado, para depois continuar a animar", explica o humorista no vídeo partilhados no Instagram.

"A SIC deseja as rápidas melhoras ao nosso humorista, prestar-lhe-á todo o apoio necessário e espera o seu regresso em breve, para fazer o que tão bem sabe. Até lá, vamos poder continuar a recordar o seu talento nas emissões previamente gravadas do 'Não há Crise' e do 'Levanta-te e Ri', onde se prova o carinho e a predileção que o público tem pelo Fernando e que certamente não deixará de o demonstrar neste momento", sublinha o canal em comunicado publicado no site.

Veja o vídeo:

(se não conseguir ver o vídeo corretamente, clique aqui)