Jão, uma das novas estrelas da música brasileira, conquistou o top Global Viral do Spotify. A canção "Idiota" chegou à 37.ª posição do ranking mundial do serviço de streaming.

Além do Brasil, o single também se destacou no top português - a canção chegou esta semana ao 10.º lugar do o Top Viral Portugal.

"Idiota" também se tornou viral nas redes sociais. No TikTok, o single inspirou uma nova trend sobre relacionamentos.