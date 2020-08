Os gémeos Tim e Fred Williams publicaram em julho um vídeo no YouTube no qual ouvem o single de estreia da carreira a solo do cantor britânico.

Os irmãos aparentam estar a gostar do tema, seguindo o ritmo ao abanarem a cabeça, mas são surpreendidos no momento da viragem da batida da bateria, perto do final da canção.

"Isto é único", afirma um deles no vídeo, impressionado com a batida. "Nunca vi ninguém soltar o beat no fim de uma canção".

O vídeo no canal dos gémeos na plataforma, TwinsthenewTrend, acumulou mais de cinco milhões de visualizações.

Esta sexta-feira, "In the Air Tonight" ocupava o segundo lugar no ranking do iTunes nos Estados Unidos, atrás de "Beer and Sunshine", de Darius Rucker, segundo o itopchart.com.

O sucesso da canção catapultou a carreira solo de Collins em 1981, após ter feiro parte dos Genesis, banda da qual era vocalista e baterista.