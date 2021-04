A independência de Angola, cujos 45 anos se assinalaram em 11 de novembro do ano passado, estão na base do novo projeto e, em particular, da canção “Amanhã”, já divulgada.

No Coliseu, Paulo Flores será acompanhado por músicos como Prodígio, do coletivo Força Suprema, uma das referências do rap em Angola, Yuri da Cunha, em “Njila ia Dikanga”, e Manecas Costa, "um dos expoentes musicais da Guiné-Bissau", na canção “Si Bu Sta Dianti da Luta”.

O álbum, a editar ainda este mês, e o concerto celebram a "Independência", "um marco na História de Angola", mas também "uma palavra que define o coração independente de Paulo Flores", escreve a produção.

As cerca de duas dezenas de canções "carregam alguma saudade, mas também traduzem visões para o futuro, temas que exaltam a liberdade e a fraternidade, a harmonia, sempre com um balanço próprio, puramente angolano, manso qual o cantor, [que também] sabe aproximar-se da canção tropical brasileira ou até da dolência do fado", escreve a produtora, sobre "Independência".

"Paulo Flores é hoje um dos maiores nomes da música popular de Angola, embaixador do semba no mundo, e nome respeitado por várias gerações de músicos graças aos vários trunfos que colecionou ao longo de mais de 30 anos de carreira", lê-se na apresentação do músico.

Os bilhetes para o concerto no Coliseu de Lisboa já se encontram disponíveis.