Graça Morais, José de Guimarães, Lisa Santos Silva são outros nomes, na origem destas "estórias" de Antonio Tabucchi (1943-2012), segundo a informação hoje divulgada pelas Publicações D. Quixote.

A editora refere ainda que esta obra testemunha "a profunda e duradoura cumplicidade do autor italiano com a cultura e a arte de um país que tão bem soube compreender".

A pintura e as artes visuais, em geral, atravessaram a obra de António Tabucchi, destacando-se em particular o conto "Vozes trazidas por alguma coisa, impossível dizer que coisa", a partir das "As Tentações de Santo Antão", de Hieronymus Bosch, da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, e "Sonhos de Sonhos" de artistas como Caravaggio, Goya e Toulouse-Lautrec, entre demais criadores, abordados pelo escritor.