A infância e o poder das histórias vão ser celebrados, no sábado, no Porto, no Festival da Criança Portugal, um evento que promete gastronomia, atividades e “alegria e cultura” para todas as idades, revelou hoje a organização.

Em declarações à Lusa, a narradora de histórias Clara Haddad explicou que o evento nasce da vontade da percussionista Lulu Araújo de trazer para Portugal o Festival da Criança, que ocorre no Brasil desde 2012, e das comemorações dos 25 anos de carreira dela própria. O Festival da Criança Portugal “vai reunir diversas formas de arte e entretenimento” e várias palestras com convidados ligados à ilustração, literatura infantil ou ciência, contando com nomes como Álvaro Magalhães, o ilustrador Alexandre Rampazo, Carlos Nuno Granja, Sónia Borges, Cândida da Luz, Milú Loureiro, Miguel Gonçalves, Carla Nazareth, Lilian Raquel, Cia de Teatro Saaraci Coletivo Teatral, Vitor Fernandes, Luíza Bittencourt, entre outros. “Este evento, que tem uma edição única, vai ser um dia de celebração inesquecível da infância e do poder das histórias”, garantiu Clara Haddad. Segundo a narradora, o Festival da Criança Portugal nasce da vontade da própria de partilhar com o público os seus 25 anos de carreira e da “vontade da Lulu de trazer para cá esta homenagem ao dia da Criança, que no Brasil se celebra a 12 de outubro”. A escolha do Porto como cidade de acolhimento daquele festival foi “óbvia e fácil” para as duas organizadoras: “Esta é a cidade que escolhi há muito tempo para viver e não penso ir a lado nenhum”, confessou Clara Haddad. O festival da Criança Portugal vai decorrer nas instalações do Instituto de Pernambuco Porto entre as 10h30 e as 19h00 e tem entrada livre, embora sujeita à lotação do espaço. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram