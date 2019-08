O “pontapé de saída” para a segunda noite do festival, na quinta-feira, é dado às 22:00, pelo duo italiano T- Roosters, com músicas das origens do blues, mas também "novas sonoridades" de swing, rock'n'roll e boogie woogie e alguns temas originais compostos pela banda.

O encerramento da edição deste ano do certame, a partir das 23:30, cabe à banda cabeça-de-cartaz, os ingleses Animals & Friends, que escolheram Reguengos de Monsaraz como “palco” do único concerto em Portugal da sua atual digressão mundial.

Os Animals & Friends têm origem nos The Animals, grupo surgido no início da década de 60 do século passado e que tocou no “histórico Festival de Monterey, na Califórnia (Estados Unidos da América), em 1967, e que incluiu concertos, entre outros, de Janis Joplin, The Who e Jimi Hendrix”.

A banda atual é constituída por dois dos membros originais dos The Animals, John Steel (bateria) e Mickey Gallagher (voz e teclado), e inclui ainda Danny Handley (voz e guitarra) e Roberto Ruiz (voz e viola baixo).

"House of the Rising Sun", "Don't Let Me Be Misunderstood", "Bring It On Home", "I Put A Spell On You" ou "Don't Bring Me Down" são alguns dos êxitos dos The Animals que vão ser tocados na cidade alentejana.