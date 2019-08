Verão é repleto de fait divers e Lewis Capaldi tem dado que falar nos últimos dias. O artista decidiu leiloar um pacote de bolachas nas redes sociais, mas com um detalhe: o escocês lambeu e mergulhou em leite todas as bolachas Oreo.

No Youtube, o músico de 22 anos explicou que o objetivo é leiloar o "pacote de bolachas emoldurado". O valor arrecadado será doado à Nordoff Robbins, uma instituição de caridade que ajuda pessoas através da música.

"Vou lamber [as bolachas] como se não houvesse amanhã. Podem comprar estes Oreos", frisou Lewis Capaldi no vídeo. As bolachas estão à venda online e a maior licitação ronda os 1800 euros.