Nos últimos dias, no Twitter, tem circulado uma alegada fotografia de lula da Silva tirada na praia em 1970. A imagem acumula milhares de partilhas nas redes sociais.

Porém, quem aparece na fotografia é César Mourão. Na sua conta no Instagram, o humorista reagiu à 'confusão'. "Corre no Twitter, Portugal e Brasil que este é o Lula em 1970. Na verdade sou eu, que tenho os dedos todos, o que parecendo que não, para tocar violão ajuda", brincou.

No Twitter, vários fãs portugueses de César Mourão reagiram com humor à publicação. "Alguém já viu o Lula e o César Mourão no mesmo sitio ao mesmo tempo?", brincou um seguidor do humorista.