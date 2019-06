Miley Cyrus lançou o seu novo disco no final de maio e está agora focada na promoção das novas canções. Juntamente com a edição do EP, a artista lançou uma nova colação de merchandising, que inclui preservativos personalizados.

Na loja da cantora é possível comprar um preservativo com o título do seu novo álbum, "She Is Coming", e com o número de telefone 1-833-SHE-IS-MC. Quem comprar o preservativo poderá ainda descarregar a versão digital do disco.

O preservativo personalizado está à venda por 17,72 euros.