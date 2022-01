Segundo a Universidade de Coimbra (UC), a instalação artística “é uma coruja de pernas altas e pertence a uma das séries do artista Bordalo II, Big Trash Animals - Neutral”.

A obra de arte, “que reforça o papel da UC como espaço de criação artística contemporânea e como promotora de medidas de consciencialização para as questões da sustentabilidade, foi inaugurada oficialmente hoje à tarde”, refere a UC em comunicado enviado à agência Lusa.

“Esta instalação artística, que dá uma nova imagem exterior ao Colégio das Artes, representa um dos pilares fundamentais da Universidade de Coimbra, que partilhamos com o artista Bordalo II: a sustentabilidade. Um dos nossos grandes objetivos é o de consciencializar a comunidade, académica e não só, para o impacto da mudança de comportamentos no combate às alterações climáticas”, afirma o reitor Amílcar Falcão, citado na nota.

De acordo com o responsável, “Bordalo II, conhecido pela forma como recicla o desperdício para criar obras com grande impacto, foi uma escolha óbvia para este projeto”.

“E esta obra de arte, que respeita o valor patrimonial do edifício, dando-lhe uma nova faceta de modernidade, permite-nos sublinhar – e transmitir a novos públicos – o compromisso da Universidade de Coimbra na luta por um planeta mais sustentável”, remata o reitor da UC.

Por sua vez, o artista Bordalo II, citado na mesma nota, considera que “fazer um trabalho numa Universidade em que se cultiva tudo o que deve ser a base de uma sociedade sustentável é importante”, porque o seu trabalho “é precisamente chamar a atenção e tocar em pontos relevantes”.

“[Esta obra] é uma coruja nova, com as pernas esticadas, a tentar alcançar os seus objetivos. Há uma divisão na peça, com um lado mais clássico, que se agarra melhor a estas paredes mais antigas, e outro lado mais direcionado ao futuro, mais colorido, onde nascem novas ideias e novas problemáticas, para que tudo funcione melhor no futuro", explica.

A coruja, símbolo do conhecimento, está presente em vários locais da UC, assim como na insígnia da instituição, acompanhando a deusa da sabedoria, Minerva.

“Também a emblemática Torre da UC, quando vista dos quatro cantos da cidade de Coimbra, relembra a coruja, sempre vigilante com o seu olhar a 360º”, indica a UC na nota.

A cerimónia de inauguração da nova instalação artística de Bordalo II, localizada na fachada norte do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, ao lado do Museu da Ciência, decorreu hoje e contou com intervenções da pró-reitora para o Planeamento da UC, Patrícia Pereira da Silva, do vice-reitor para o Património, Edificado e Infraestruturas, Alfredo Dias, do presidente da Associação Académica de Coimbra, Cesário Silva, do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, e do reitor da UC, Amílcar Falcão.