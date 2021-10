A apresentação, com a interpretação pelos pianistas de algumas das peças está prevista para as 18h00 na Casa Verdades Faria-Museu da Música Portuguesa, no concelho de Cascais.

O álbum inclui os ciclos “Duetos para Teresa e Luísa”, “Duetos para crianças”, “Duetinos” e “Les promenades” que contam peças “ideais para aluno e professor tocarem juntos, ou dois alunos de piano” e preenchem uma lacuna, “pois há falta deste tipo de peças na música portuguesa”, disse à agência Lusa Sérgio Azevedo.

O disco é o quarto do compositor na coleção “benjamim”, do Movimento Patrimonial da Música Portuguesa (MPMP).

Sobre as composições, Sérgio Azevedo afirmou à Lusa que são peças que se tocavam em ambiente doméstico e, ”sendo para crianças, têm um refinamento harmónico, e podem ser tocadas noutro contexto; infantis mas não simplistas”.

Sérgio Azevedo é professor na Escola Superior de Música de Lisboa. Nascido em Coimbra em 1968, estudou composição na Academia de Amadores de Música, em Lisboa, com Fernando Lopes-Graça, com quem continuou a trabalhar até à morte deste em 1994. Terminou os estudos de composição na Escola Superior de Música de Lisboa, com Christopher Bochmann e Constança Capdeville, tendo obtido a classificação mais elevada, 20 valores.

Em julho de 2012 doutorou-se na Universidade do Minho, sob a orientação de Elisa Lessa e Christopher Bochmann com a tese “História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a Voar: a criação de música para crianças como parte de uma ética artística e social”.

Como compositor, ganhou vários prémios, em Portugal e no estrangeiro, entre eles o Prémio das Nações Unidas e o Prémio Fernando Lopes-Graça.

Em 2011 foi distinguido com o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores com o seu Concerto para Piano e Orquestra.

Azevedo tem publicado também obras de ensaio, como "A Invenção dos Sons" (1999) e "Olga Prats - Um Piano Singular" (2007).