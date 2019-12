À BBC, as autoridades avançaram que a morte não está a ser investigada. "As autoridades foram chamadas pelos serviços de emergência de Londres às 19h35 de quarta-feira, 25 de dezembro, após relatos de morte súbita de uma mulher", revelaram as autoridades locais à imprensa britânica.

George Michael morreu a 25 de dezembro de 2016, aos 53 anos, na sua casa em Oxfordshire, Inglaterra, onde foi encontrado pelo companheiro, Fadi Fawaz. No início de março de 2017, foi revelado pelo médico legista Darren Salter que o artista sofreu uma "cardiomiopatia dilatada com miocardite e fígado gordo". "A investigação à morte de George Michael foi concluída e o resultado final da autópsia confirma a morte por causas naturais", acrescentou.

Georgios Kyriacos Panayiotou — nome do cantor — nasceu num bairro londrino em 1963 e tornou-se uma estrela mundial nos anos 1980.

Durante a carreira de quase quatro décadas, vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Em 1981, com Andrew Ridgeley, criou os Wham!, duo que ficou conhecido por temas como "Wake Me Up Before You Go-Go" ou "Last Christmas". Em nome próprio, deixou temas como "Careless Whisper", "Faith" ou "Outside".

George Michael atuou apenas a solo uma vez em Portugal, em 2007, no Estádio Municipal de Coimbra, por ocasião dos 25 anos de carreira.

A morte do cantor desencadeou uma onda de reconhecimento do talento musical e do trabalho com organizações de solidariedade, incluindo de apoio a doentes de SIDA, cancro e à organização Childline, que presta aconselhamento confidencial por telefone a jovens.