Com texto de Paula Carvalho e Paulo Mira Coelho, "Isso É que Era Bom" tem encenação de João de Carvalho.

A cenografia é de Avelino do Carmo, o desenho de luz, de Nuno Braga. A peça conta com vozes 'off' de Ruy de Carvalho, Susana Cacela, João de Carvalho, Paulo Coelho e Paula Carvalho.

Todas as sessões começam às 21h30.