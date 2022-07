No próximo dia 27 de julho, Whindersson Nunes volta a pisar solo português para a gravação do seu mais recente especial comédia – "Isso não é um Culto". O espetáculo vai ser apresentado no Coliseu do Porto e os bilhetes já estão disponíveis em meoblueticket.pt e nos locais habituais.

"Isso Não é um Culto" foi "o espetáculo que o humorista e youtuber trouxe a Portugal no passado mês de maio, tendo sido um verdadeiro sucesso de bilheteira", lembra a promotora. Em palco, o artista convida o público a refletir sobre as mudanças que temos vindo a presenciar no mundo, contando histórias e episódios divertidos, cantando e abordando o universo religioso com a sua visão única.

O espetáculo será gravado dando origem a mais um especial de comédia do artista, sucedendo a "Adulto e É de mim Mesmo".

Whindersson Nunes é, também, o autor de “Whindersson — Próxima Parada”, série documental que já foi vista mais de 36,7 milhões de vezes e autor best-seller do livro "Vivendo como um Guerreiro". Em 2021, entrou para a lista dos 50 maiores influenciadores do mundo, e foi eleito um dos 100 empreendedores do ano na América Latina.