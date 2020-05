Ivete Sangalo aproveitou a quarentena para lançar o videoclip de "Coisa Linda", com Whindersson Nunes, tema que faz parte do Ep "O Mundo Vai", lançado pela cantora brasileira no início do ano.

A artista brasileira, o youtuber e a sua banda e bailarinos gravaram, a partir das suas casas, o vídeo de "Coisa Linda".

"O Whindersson é um talento, um artista com muita qualidade. Foi uma delícia gravar com ele esta música que ainda não tinha videoclip. Aproveitámos o isolamento social para produzir e levar um pouco de alegria para as pessoas, o resultado ficou esta coisa linda", frisou Ivete Sangalo.