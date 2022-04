No dia 2 de abril, Ivo Lucas vai subir ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto. A 22 de abril, atua no Complexo Desportivo Santa Maria do Pinhal, no Seixal. Já o concerto em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, está marcado para o dia 29 de abril.

Antes do concerto no Porto, Ivo Lucas confessou que sonhou com este momento. "Sonhei tantas noites com o dia em que ia ver a minha cara num cartaz à porta de uma sala emblemática de Portugal", revelou.

"Sinceramente não sei quanto tempo levei até chegar aqui, mas prometo que vou agarrar esta oportunidade com a mesma força e empenho com que ensaiava para as paredes do meu quarto. Obrigado a cada um de vocês. Por estarem aqui, por estarem comigo, por me permitirem sonhar e não deixarem o miúdo dos Casais Novos que só queria tocar guitarra, desaparecer", rematou.