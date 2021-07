Billie Eilish editou esta sexta-feira, 30 de julho, o muito aguardado segundo álbum, "Happier Than Ever".

O disco de 16 faixas sucede a “WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?” (2019), o aclamado disco de estreia, multiplatinado e vencedor de vários Grammys.

O álbum foi novamente escrito e composto pela artista de 19 anos e o irmão FINNEAS, que produziu o registo com a cantora em Los Angeles, sem a participação de outros compositores ou produtores.

“Happier Than Ever” inclui os singles “my future”, “Therefore I Am”, “Your Power”, “Lost Cause” e “NDA”. O disco está disponível nas versões box-set Deluxe e Super Deluxe, bem como nos em dois formatos exclusivos de vinil coloridos, cassette, photo-book e CD.

No início deste ano, Billie Eilish venceu mais dois Grammys: Gravação do Ano, com “everything i wanted”, e Melhor Canção Escrita para um Meio Visual, por “No Time To Die”, da saga James Bond. Em fevereiro, o documentário “The World’s A Little Blurry”, realizado por R.J. Cutler, estreou-se na Apple TV+. A cantora lançou também o seu primeiro livro, “BILLIE EILISH”, uma viagem visual narrativa pela sua vida.

Alinhamento de “Happier Than Ever”:

1. “Getting Older”

2. “I Didn’t Change My Number”

3. “Billie Bossa Nova”

4. “my future”

5. “Oxytocin”

6. “GOLDWING”

7. “Lost Cause”

8. “Halley’s Comet”

9. “Not My Responsibility”

10. “OverHeated”

11. “Everybody Dies”

12. “Your Power”

13. “NDA”

14. “Therefore I Am”

15. “Happier Than Ever”

16. “Male Fantasy”