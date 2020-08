Depois de sete anos, Luan Santana perdeu o galardão de Melhor Cantor do Ano nos Prémios Jovem Brasileiro 2020 para Jão, cantor que se estreia em Portugal em 2021. Os vencedores foram anunciados na noite do passado sábado, dia 22 de agosto.

Com mais de um milhão de votos, Jão conquistou o galardão de Melhor Cantor do Ano. Segundo o Portal PopLine, os fãs do jovem cantor organizaram várias iniciativas online para votarem em massa na principal categoria dos troféus brasileiros. Já Ludmilla venceu o prémio de Melhor Cantora Jovem.

"O mérito é todo dos meus fãs. Eles têm uma força absurda e só posso agradecer. Fiquei muito feliz com o prémio, ainda mais com tanta gente 'bacana' concorrendo", frisou o músico ao PopLine.

Jão vai estrear-se em Portugal no próximo ano. O jovem cantor brasileiro atua no dia 16 de abril no Capitólio, em Lisboa, e no dia seguinte sobe ao palco do Hard Club, no Porto.

Além de Jão e de Ludmilla, Pabllo Vittar, Anitta, Manu Gavassi e Luan Santana também foram premiados na edição deste ano dos Prémios Jovem Brasileiro.

VENCEDORES:

Videoclipe Bombástico – Áudio de Desculpas – Manu Gavassi

Melhor Versão– Ananda e Pedro Ogata

Direto da Quarentena – Luan Santana

Melhor Fandom – Brumilla

Melhor Cantora Jovem – Ludmilla

Melhor Cantor Jovem – Jão

Hit do Ano – Amor de Que – Pabllo Vittar

Melhor Feat – Combatchy – Anitta, Luisa Sonza, Lexa feat MC Rebecca

Aposta PJB – Day e Raffa Torres

Jovem Com Mais Estilo do Brasil – Pabllo Vittar