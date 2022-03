Acraze é mais recente confirmação para a quinta edição do Dancefloor Jump To The Drop, que se realiza nos dias 29 e 30 de julho na Altice Forum Braga. O DJ e produtor é conhecido pela sua versão de "Do It To It", tema que se tornou viral nas redes sociais, especialmente no TikTok.

"Editado em agosto do ano passado, o single 'Do It To It', de Acraze, chegou às plataformas digitais e às rádios em todo o mundo com uma nova versão (mais funky) da música lançada em 2006 pelo grupo feminino americano Cherish. O single é neste momento um dos mais tocados nas rádios nacionais e, com o vídeo no YouTube a ultrapassar os 25 milhões de visualizações", lembra a organização do festival.

Depois do adiamento forçado nos últimos dois anos devido à pandemia, Tiago Martins, promotor do Dancefloor Jump To The Drop sublinha que "a crise foi um momento muito complicado para o festival, assim como para outras empresas". "Complicado em termos de artistas, tesouraria e de informação ao público. Não sabíamos o que anunciar ou como anunciar e acabamos por ficar até à última com a esperança na sua realização", remata.