O Natal chegou mais cedo para os fãs das Pussycat Dolls. Dez anos depois, a girl band britânica vai voltar a juntar-se, anunciou Nicole Scherzinger na sua conta no Instagram. Na rede social, a cantora não avançou com detalhes sobre a reunião da banda.

De acordo com a imprensa britânica, as Pussycat Dolls deverão fazer a primeira atuação já no próximo sábado, dia 30 de novembro, no programa "The X Factor: Celebrity".

No primeiro semestre de 2020, a banda deverá realizar uma digressão pelo Reino Unido.

A banda de Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton e Kimberly Wyatt foi fundada em 1995. "Don't Cha", "Stickwitu", "When I Grow Up" e "Buttons" são alguns dos maiores sucessos da girl banda que se separou em 2010.