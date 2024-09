"Tenham cuidado com o que desejam", escreveram os Oasis em vários cartazes espalhados por Nova Iorque, Toronto ou Chicago. Já esta segunda-feira, dia 30 de setembro, os desejos dos fãs foram cumpridos e a banda britânica anunciou as primeiras datas da digressão mundial.

Além dos concertos no Reino Unido e Irlanda, em 2025, os irmãos Noel e Liam Gallagher vão atuar em Toronto, Chicago, Nova Jersey, Los Angeles e Cidade do México. A banda de rock norte-americana Cage the Elephant irá abrir todos os concertos.

Os concertos anunciado esta segunda-feira são os primeiros dos Oasis nos Estados Unidos, México e Canadá desde 2008, ano em que a banda percorreu o mundo com a digressão "Dig Out Your Soul".

A digressão internacional junta-se à lista de 19 datas esgotadas no Reino Unido e na Irlanda. A revista NME avançou ainda que o grupo britânico deverá anunciar concertos na Coreia do Sul Tóquio, Austrália, Brasil Chile e Argentina.

Veja o vídeo: