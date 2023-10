O Festival AmadoraBD, que começa no dia 19, atribui anualmente prémios aos melhores álbuns de banda desenhada publicados ao longo dos últimos meses no mercado nacional, e apenas um dos prémios é monetário, no valor de 5.000 euros, para a melhor obra de BD de autor português.

Nesta categoria estão nomeados “Elviro”, de Paulo J. Mendes (Escorpião Azul), “Kong The King 2”, de Osvaldo Medina (Kingpin Books), “As Muitas Mortes de Laila Starr”, de Ram V e Filipe Andrade (G. Floy Studio), “Companheiros da Penumbra”, de Nunsky (Chili com Carne), e “O Mangusto”, Joana Mosi (A Seita).

Destes cinco álbuns, o romance gráfico “O Mangusto” foi publicado em Portugal pouco depois de ter sido editado em francês no Canadá, pela Éditions Pow Pow, enquanto “As Muitas Mortes de Laila Starr”, que Filipe Andrade desenhou para argumento do autor Ram V, foi publicado nos Estados Unidos pela Boom Studios, primeiro em capítulos e depois num só volume em 2022.

O trabalho de Filipe Andrade para este livro também estará patente numa das exposições deste ano do AmadoraBD.

O festival vai ainda atribuir outros quatro prémios, nomeadamente para fanzines, obras estrangeiras e ainda o prémio Revelação, para o qual estão indicados Margarida Madeira (“7 Senhoras”), João Andrade e Luís Buchinho (“Sal”), Marco Fraga da Silva, Matthieu Pereira e Sofia Pereira (“Crónicas do Tempo e do Espaço – Uluru”), Kachisou (“Quero Voar”) e Carlos Sêco (“As Peripécias de Jonas o Reguila - O Caso da Custódia Roubada”).

A todos estes junta-se o de melhor edição portuguesa de uma banda desenhada, com a editora A Seita com uma dupla nomeação por “Frankenstein de Mary Shelley”, de Georges Bess, e “Em busca do Tintin Perdido”, de Ricardo Leite.

“Segmentos”, de Richard Malka e Gimenez, pela Arte de Autor, “Menina Baudelaire”, de Yslaire, pela Ala dos Livros, e “Lendas Japonesas”, de José Ruy, editado pela Polvo, completam aquela categoria de nomeados.

O júri deste ano integra o investigador João Ramalho Santos, o programador e autor Paulo Monteiro e Hugo Pinto, em representação da autarquia da Amadora, que organiza o festival.

O festival AmadoraBD vai decorrer de 19 a 29 deste mês, com exposições no antigo Ski Skate Amadora Park, na Galeria Municipal Artur Bual e Bedeteca da Amadora.

Os vencedores dos prémios de banda desenhadas são revelados no dia 22.

Toda a programação já anunciada está em amadorabd.com.