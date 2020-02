A primeira semifinal do Festival da Canção decorre no próximo sábado, dia 22 de fevereiro, e a segunda ronda de canções está marcada para o dia 29. A julgar pelos dados do Spotify, já há uma canção favorita.

Esta semana, "Medo de Sentir", canção composta por Marta Carvalho e interpretada por Elisa, chegou ao quarto lugar das canções mais ouvidas no serviço de streaming de música em Portugal.

No total, no Spotify, o tema soma mais de 40 mil reproduções.

O tema de Marta Carvalho e Elisa vai ser apresentado na primeira semifinal do Festival da Canção.