A 26.ª edição do SBSR decorrerá na Herdade do Cabeço da Flauta, junto à Praia do Meco entre os dias 14 e 16 de julho.

Kevin Morby atuará no dia 15 de julho e Jamie XX, produtor e teclista dos The XX, apresentar-se-á no dia 16 de julho.

A estes dois nomes - que já atuaram antes em Portugal -, juntam-se os Digitalism, em formato DJ set, o músico luso-sueco Filipe Karlsson e os Daft Funk, uma banda de tributo à dupla de eletrónica Daft Punk.

Do cartaz foram já anunciados nomes como ASAP Rocky, C. Tangana, Leon Bridges, Capicua, Hot Chip e David & Miguel.