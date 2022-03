Fonte oficial dessa sala do distrito de Aveiro explicou à Lusa que tem optado pela divulgação faseada do seu calendário de eventos porque, apesar de toda a programação para a temporada de 2022 já estar definida, o Auditório ainda aguarda “os resultados do concurso da Direção-Geral das Artes para apoio à programação das salas de espetáculos que integram a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses”.

A primeira das propostas já fechadas é, nesse contexto, o espetáculo de 6 de abril pelo norueguês Jan Garbarek, que, sendo uma referência do jazz europeu, promete o que o Auditório descreve como uma “eletrizante mistura” entre o improviso e o melodismo da música tradicional escandinava”.

O saxofonista estará em palco com o multipercussionista indiano Trilok Gurtu e irá explorar “instrumentos e ritmos da Ásia e folclore de vários países”, assegurando uma fusão de géneros, estilos e abordagens com origem em diferentes latitudes.

O jazz continuará sob foco no dia 12, mas dessa vez com o duo argentino Cande Y Paulo, que é anunciado como “verdadeira revelação de uma sempre fervilhante América Latina”, marcando a estreia da dupla em Portugal.

Castello Branco sucede-lhes em palco a 22 de abril, sete anos após a sua estreia em Portugal, precisamente no mesmo palco. Desta vez, o artista brasileiro atuará com o Projeto Benjamim, constituído por dezenas de jovens instrumentistas da Escola Profissional de Música de Espinho, e dará a conhecer a evolução artística que registou entretanto.

Na véspera do aniversário da Revolução dos Cravos, a mesma sala recebe JP Simões com o espetáculo “Canções de José Mário Branco e outras cantigas”.

Cantor, compositor, letrista, contista e dramaturgo, o artista irá atuar com uma banda especialmente reunida para apresentar alguns temas seus e os complementar com as chamadas “canções de Abril”.

Amaro Freitas surge no cartaz para o dia 29, trazendo consigo o rótulo de “um dos principais nomes do jazz brasileiro da atualidade”.

Os bilhetes para a programação de abril do Auditório de Espinho já estão à venda e os preços para os espetáculos em causa situam-se entre os 6,5 e os 12 euros.