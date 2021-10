Janeiro apresenta o último disco de originais, "Sem Tempo", ao vivo a 16 de novembro no Teatro Sá da Bandeira do Porto e a 21 de novembro no Tivoli BBVA, em Lisboa.

O artista atuará acompanhado pela sua banda, que esteve ausente dos palcos quase dois anos, e terá ainda a companhia de vários artistas convidados, parte do universo do disco, como Carolina Deslandes, Miguel Pité, Paulo Novaes e Tiago Nacarato em Lisboa, e Paulo Novaes e Tiago Nacarato no Porto.

"Este álbum foi lançado no dia da liberdade em 2020, o ano que mais nos ensinou sobre a liberdade e o tempo, e agora nascem estas duas datas irrepetíveis, de apresentação deste trabalho. Convido todos a esta viagem idílica (pelo álbum) Sem Tempo que celebra o regresso aos palcos, a conexão humana e acima de tudo, ao dançar, cantar e a estar verdadeiramente presente", diz o cantor em comunicado.

Os concertos vão contar com cenografia de Pedro do Vale e Frederico Pauleta e com a banda de Janeiro - que inclui João Hasselberg, Guilherme Salgueiro e Pedro Costa -, "numa festa cheia de ritmo eletrónico, mas também introspeção e canções".