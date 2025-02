No próximo dia 7 de março, às 21h30, a Jangada Teatro sobe ao palco do Emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses, com "A Verdadeira Tragédia de Pedro e Inês".

Os bilhetes para a peça são gratuitos e podem ser levantados presencialmente na sala de espetáculos da cidade.

"Uma comédia trágica que começa com o nascimento do Infante Dom Pedro, filho do Rei Dom Afonso IV e da Rainha Dona Beatriz", resume a Jangada Teatro, companhia profissional de teatro desde 1999.

"Quando Pedro era ainda um menino já tinha o seu casamento arranjado com Dona Branca. Falhado o arranjo político, o Rei Dom Afonso encontra nova mulher para o seu filho e, desta vez, a eleita foi Dona Constança Manuel. Junto com Dona Constança veio também a sua fiel dama de companhia, Inês de Castro. Quando o Infante Dom Pedro viu esta última, estava iniciado o mote para a mais bela e trágica história de amor de Portugal", acrescenta a sinopse.

No início de fevereiro, o Emergente Centro Cultural recebeu a peça "Branca de Neve", apresentada pela Jangada Teatro. O espetáculo contou com duas sessões esgotadas.