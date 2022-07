Jessie J, que regressa a Portugal cerca de um mês e meio após a sua atuação no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, junta-se a outros artistas já confirmados, como Maninho, Nenny, Paula Fernandes, Dino D'Santiago, Dillaz, Gabriel O Pensador (com Carlão por convidado), The Happy Mess, Bárbara Tinoco (com as convidadas Carolina de Deus e Nena), Miguel Araújo (com os convidados Ana Bacalhau, António Zambujo e César Mourão), St. Lundi e Amor Electro.

O festival decorre de 23 a 27 de agosto e conta com The Jesus and Mary Chain para o concerto de encerramento.