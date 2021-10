O grupo liderado por Ian Anderson estará a 18 de fevereiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia seguinte no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Formados em 1967, os Jethro Tull foram essenciais na criação da sonoridade do rock progressivo e destacaram-se em particular na década de 1970, com álbuns como "Aqualung" (1971), "Thick as a Brick" (1972), "War Child" (1974) e "Songs from the Wood" (1977).

Atualmente, da formação original apenas subsiste Ian Anderson, vocalista, guitarrista e flautista dos Jethro Tull.