Jo Koy teve a missão de conduzir a cerimónia dos Globos de Ouro. O comediante norte-americano foi convidado à última hora para animar o evento como anfitrião depois de vários candidatos terem recusado, e foi devorado pela crítica.

Depois da cerimónia, o comediante prepara-se para regressar à estrada com a sua digressão "Funny is Funny", que vai passar por Portugal. No dia 15 de maio, Jo Koy sobe ao palco do Sagre Campo Pequeno, em Lisboa, e os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.

"Com um longo caminho percorrido, Koy percorreu um longo caminho desde os seus modestos começos a atuar numa casa de café em Las Vegas. A sua comédia única e facilmente identificável, inspira-se na sua colorida família, alcançando todo o tipo de pessoas, resultando em espetáculos esgotados em salas em todo o mundo", frisa a Everything Is New.

Os preços dos bilhetes variam entre os 40 e os 65 euros.

SAGRES CAMPO PEQUENO, Lisboa - 15 de maio

Abertura de Portas: 20h00

Início do Espectáculo: 21h00

BILHETES

Plateia VIP - 65€

1ª Plateia - 50€

2ª Plateia - 45€

Bancada A - 42€

Bancada B - 40€