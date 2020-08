Já com muitos episódios digitais na bagagem e duas noites esgotadas no Maxime, em Lisboa, Joana Gama e Rita Camarneiro vão estrear o seu espetáculo de humor no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, no dia 19 de setembro. No dia 18, a dupla atua no Avenida Café- Concerto, em Aveiro.

O projeto "Banana-Papaia" nasceu em maio de 2019, no canal de Youtube "Maluco Beleza", de Rui Unas. Em 30 episódios, que se mantêm disponíveis, Joana Gama e Rita Camarneiro falaram sobre os limites do afeto, da moda, da saúde, da dor, da beleza, da família, e de tudo em geral.