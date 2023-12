Joana Marques vai apresentar o seu novo espetáculo ao vivo na Altice Arena, em Lisboa. "(Des)Confia", apresentado como o "maior evento de desmotivação do mundo", está marcado para os dia 22 e 23 de março de 2024.

Esta quarta-feira, dia 6 de dezembro, a humorista anunciou que Sónia Tavares, dos The Gift, será uma das convidadas especiais. "Está motivadíssima e cheia de energia para vos falar de uma vida a não agarrar as oportunidades", escreveu Joana Marques na sua conta no Instagram.

A cantora junta-se aos já anunciados Ricardo Araújo Pereira e Madalena Abecasis.