Na emissão da passada sexta-feira, dia 13 de novembro, Joana Marques recordou o documentário "Tony", sobre a vida e carreira de Tony Carreira. Em "Extremamente Desagradável", rubrica do programa "As Três de Manhã", a humorista focou-se nas fãs do artista.

Com base no filme de Jorge Pelicano, Joana Marques centrou-se na fã de Tony Carreira que coleciona as garrafas de água atiradas pelo cantor português. "Quando se ouve a senhor a ler Macedo de Cavaleiros, Bragança... está a ler os rótulos que colou nas garrafas para saber de que concerto vem a água", explicou a humorista.

"Esta senhora tem um louçeiro gigante cheio de garrafinhas de plástico - aquilo só em tampinhas, dava para duas cadeiras de rodas", gracejou.

