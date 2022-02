João Baião está a preparar a estreia do espetáculo "Portugal com Fibra | Os Monólogos da Vacina", um espetáculo com o apoio da Altice Portugal e do MEO. O SAPO Mag acompanhou os castings e conversou com o ator e apresentador. Veja o vídeo.

"Portugal com Fibra | Os Monólogos da Vacina", uma ideia original de João Baião, estreia-se a 25 de março no Teatro Avenida, em Castelo Branco. O espetáculo, que conta com o apoio da Altice Portugal e do MEO, vai estar em digressão de norte a sul do país. Além do apresentador e ator, o elenco conta com Cristina Oliveira, Susana Cacela, Mané Ribeiro, Telmo Miranda e oito bailarinos. Além de Castelo Branco, "Portugal com Fibra | Os Monólogos da Vacina" vai passar pelo Porto, Braga, Espinho, Torres Novas, Beja, Madeira, Lamego, Pombal, Lisboa, Leiai, Alores, Portimão, Olhão, entre outras localidades.