Esta quinta-feira, dia 3 de setembro, a partir das 15h30, poderá acompanhar um direto com João Blümel na conta de Instagram do SAPO. Na conversa, o mentalista vai apresentar o seu novo espetáculo, que estreia na próxima semana.

"The True Influencer" está marcado para os dias 7, 14, 21 e 28 de setembro no Teatro Villaret, em Lisboa, e vai contar com Salvador Sobral, Nuno Markl, Fernanda Serrano e Inês Aires Pereira como convidados.

"The True Influencer" é descrito como "um trabalho disruptivo, original e diferente de todos o que apresentou até hoje, juntando pela primeira vez mentalismo clássico com alta tecnologia". "João Blümel reflecte assim sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas e, em cada sessão, todos os espectadores são convidados a embarcar numa experiência em tempo real, imersiva e altamente interactiva", explica a promotora.

"Este espectáculo é um marco importante para mim. Esteve a ser pensado e desenvolvido durante dois anos. A ideia era criar algo totalmente diferente de tudo o que apresentei até agora, o que por si só é já um grande desafio. Desde criança que sempre adorei tecnologia e gadgets eletrónicos. Quem me conhece sabe que vibro imenso com realidade virtual e novas formas de interacção homem/máquina. Decidi por isso fundir estas duas partes da minha vida e criar um espetáculo muito interativo, tecnologicamente inovador e que levanta questões importantes sobre a nossa presença digital no mundo. Estou feliz com o resultado", explica João Blümel.

