No novo álbum, segundo o agenciamento do músico em comunicado, João Espadinha “concretiza uma inflexão ao universo das canções - toda a música e letra é escrita pelo guitarrista - , sem abandonar totalmente a matriz jazzística que marca o percurso artístico do autor”.

“Encontrar lugares comuns entre diferentes contextos musicais, nomeadamente resgatar o espaço que a canção (ainda) tem no universo do jazz e o espaço que a improvisação pode ter no universo das canções, são alguns dos desafios a que o guitarrista se propõe” no seu segundo álbum.

Em “Em terá alheia sei onde ficar”, João Espadinha conta com convidados “de diferentes espectros musicais: Primeira Dama e Pir /João Firmino (Cassete Pirata) do lado do Indie/Rock, Marta Garrett (Zoe, Just in trio) e Mariana Dionísio (Pedro Melo Alves OMNIAE) do lado do jazz”.

Além disso, o músico conta também com a participação de “um ensemble que cruza diferentes gerações do Jazz nacional”, composto por Luís Cunha no trompete, Bernardo Tinoco no saxofone , João Pedro Coelho no piano, João Pereira na bateria e Ricardo Marques e Francisco Brito no contrabaixo.