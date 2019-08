Joaquim de Almeida, Todd Stashwick e Greg Tocchini são as mais recentes confirmações do cartaz da Comic Con Portugal 2019, que decorre de 12 e 15 de setembro no Passeio Marítimo de Algés.

Um dos atores de "Warrior Nun", aposta da Netflix para 2020, Joaquim de Almeida vai estar no evento de cultura pop no dia 15 de setembro para conhecer os fãs, falar da carreira e partilhar experiências.

O norte-americano Todd Stashwick, ator, produtor, encenador, professor, escritor e criador de banda desenhada, estará presente na Comic Con Portugal a 12 e 13 de setembro. Além do trabalho desenvolvido no teatro de improvisação, Stashwick trabalhou durante vários anos no "Late Night With Conan O'Brien", como parte do elenco fixo de atores de comédia. Na televisão, participou ainda em séries como "12 Macacos", "Gotham" e "The Originals".

Greg Tocchini, artista brasileiro de banda desenhada, já desenhou edições de Wolverine, Batman, Thor, Quarteto Fantástico ou Homem-Aranha. Foi ainda responsável pela minissérie "The Last Days of American Crime", escrita por Rick Remender, com quem recentemente criou também a saga de ficção científica "LOW". Greg Tocchini vai estar na Comic Con Portugal de 12 a 15 de setembro.