A promotora Uguru salienta que “o músico britânico foi peça chave na corrente ‘new wave'”, na viragem dos anos de 1970 para a década seguinte, mantendo no entanto proximidade ao rock, à pop e ao jazz.

O músico estreou-se em Portugal em 1980, quando fez grande sucesso a sua canção "Steppin' out". Na altura, Jackson deu concertos no Porto e em Cascais. Regressou aos palcos portugueses em 2001 e 2003.

Jackson, que completa 67 anos no próximo dia 11 de agosto, nasceu em Staffordshire, no centro oeste de Inglaterra. Entre os seus mais recentes álbuns estão “Rain” (2008), "The Duke" (2012), "Fast Forward" (2015) e "Fool" (2019).

A sua discografia inicial tem vindo a ser recuperada em vinil. Entre esses títulos encontram-se "Big World", o célebre duplo LP de três faces, "Body and Soul", que apela à estética dos discos clássicos de jazz e à figura do saxofonista Sonny Rollins, "Night and Day", inspirado em Cole Porter, "Jumpin' Jive", que reinventa clássicos dos anos de 1940, "I'm The Man" e o álbum de estreia "Look Sharp!".

Foi também recuperado em LP o concerto "Summer in the City: Live in New York", de 1999, que abre com o antigo êxito dos The Lovin'Spoonful, de John Sebastian e Steve Boone ("Summer in the City"), e inclui outras versões de músicos como Duke Ellington ("Mood Indigo"), Lennon e McCartney ("Eleanor Rigby") e Donald Fagen ("King of the World"), além de peças próprias.