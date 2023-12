O Natal aproxima-se e é hora de começar a pensar nos presentes, verdade? Mas mais do que as prendas, a quadra é marcada por momentos especiais em família ou entre amigos e a WOOK poderá ser a aliada ideal nos momentos de diversão e partilha.

Na maior livraria online de Portugal, além dos livros, claro, também poderá encontrar descontos de 20% em música e promoções até 50% de desconto numa seleção de artigos de brinquedos e jogos e papelaria, e em todos os artigos de merchandising para oferecer ou para surpreender tudo e todos na noite de Natal, proporcionando um ambiente natalício mais divertido e que vai ficar na memória de todos.

Para o ajudar na tarefa de escolher o jogo para garantir animação na noite de 24 de dezembro ou o brinquedo que vai conquistar os mais novos, preparamos lista de sugestões que prometem tornar o Natal ainda mais divertido. E vale a pena sempre relembrar: na WOOk poderá encontrar tudo o que procurar num só lugar e, além da variedade, é garantida rapidez de entrega e trocas e devoluções até 31 de janeiro.

Clique nos títulos dos artigos para saber mais.

Quer tenha uma família pequena ou grande, "O Novelo de Emoções" promete animar a noite de Natal e é ideal para pequenos e graúdos. No jogo de tabuleiro, os participantes são desafiados a ajudar a Marta - cada missão é um convite para viajar pelo mundo das emoções, ultrapassando desafios de perguntas, mímica e desenho.

Os mais pequenos (3-6 anos) não vão querer largar os Jogos do Pê. A caixa conta com dois jogos: Caça às Emoções, um jogo de tabuleiro que irá incentivar as crianças a expressarem as suas emoções e sentimentos, reconhecendo-os em si e nos outros; e o jogo Histórias com imaginação, que incentiva as crianças a desenvolverem a criatividade, a imaginação, a praticarem a linguagem oral e escrita, assim como outras formas de expressão.

"Livrem-se das cartas o mais rápido possível e obtenham o número mais alto de pontos. Recebido e Câmbio!": este é o ponto de partida do divertido jogo, onde todos cooperam para se livrarem das cores e letras no menor tempo possível.

Gostos muito diferentes ou não sabe qual o jogo ideal para a noite de Natal? Aqui tem a solução perfeita: dos clássicos às novidades, a caixa conta com 50 jogos divertidos para envolver toda a família em desafios emocionantes.

Quer treinar a sua inteligência não verbal e ser mais influente na sua comunicação? Nesta caixa vai encontrar 52 cartas que prometem responder a estas e muitas outras perguntas através de imagens, exemplos e dados científicos.

E se criasse a sua própria história? Com nove cubos, 54 imagens e inúmeras combinações, os jogadores são desafiados a inventar todas as histórias que quiserem, onde quiserem. É só lançar os dados e usar a imaginação.

"Exit - Regresso à Cabana Abandonada" promete ser um grande desafio para todos, mas só o melhor detective poderá vencer. O jogo de escape room convida-o a desvendar enigmas com um nível de dificuldade avançado - é o jogo perfeito para quem tem sede de mistério e desejo de cooperação.

Fã de "Jurassic World"? Este jogo é o ideal para apresentar às crianças a paleontologia através dos protagonistas do filme. Na caixa vai encontrar dois blocos de gesso para escavar com a ajuda do martelo e escopro, como um verdadeiro arqueólogo, para dar vida aos esqueletos de dois dinossauros: T-Rex e Pteranodon.

Sozinho ou em equipa, o desafio é montar um vaivém e depois, através da ilusão de ótica e do efeito de tensegridade, a sua nave vai parecer flutuar no ar. Uma experiência lúdica surpreendente para aproximar pequenos e crescidos do mundo da mecânica e da engenharia.

A prenda perfeita para todos os fãs da Disney. A coleção especial da LEGO conta com várias peças para construir até 12 ícones de uma só vez, além de uma mini-figura exclusiva do Mickey Mouse. O kit também é ótimo para jogos de grupo e pode ser adicionado a sets LEGO.

Até na noite de Natal será difícil desligar o TikTok. Mas poderá unir a família com este jogo que desafia todos a criar os memes mais divertidos da plataforma.

Brilhar na noite de Natal? Com a Fábrica de Maquilhagem da Science4you os mais pequenos vão aprender a fazer sombras e blushes, fazer batons caseiros, produzir um removedor de maquilhagem e muito mais. Um kit com experiências do universo da maquilhagem que promete animar a família.

Vamos pensar fora da caixa? O kit convida a libertar a imaginação e criatividade com atividades manuais para crianças. A Caixa Criativa, inspirada na pedagogia Montessori, conta com desafios criativos infinitos, que vão permitir que as crianças inventem e criem "coisas" incríveis que nunca ninguém viu antes.

Os mais pequenos vão ter a missão de ajudar o Monstro das Cores. No jogo, as crianças movem-se através das cores que representam os diferentes sentimentos (calma, raiva, medo, tristeza, etc) e precisam de encontrar onde os arrumar. Assim, os jogadores devem encontrar o frasco certo para arrumar cada um dos sentimentos de uma forma que convide os mais novos a falar de como se sentem.

Será difícil não ficar surpreendido com o jogo. Em Caça "Cenas", não existem rondas e não vai jogar apenas à volta de uma mesa - todos os jogadores correm pela casa ao mesmo tempo, tentando encontrar objetos que correspondem às suas cartas. Quando um jogador terminar o seu baralho, o jogo termina e todos os jogadores somam os seus pontos.

A versão adulta do Cluedo que promete desafiar tudo e todos com missões secretas e sabotagem! O "Cluedo Conspiração" é um jogo imprevisível de estratégia com um toque festivo em que os jogadores tentam impedir a Conspiração e onde se lançam acusações.

O calendário ideal para fazer a contagem decrescente até ao Natal. Em cada porta, há um(a) miniboneco(a), um(a) microboneco(a) ou um minimodelo que promete surpreender. Um presente criativo para os amantes de LEGOs e que celebra os animais de estimação de Heartlake City.

Difícil vai ser parar de jogar. No jogo Twister Air (versão com realidade aumentada do jogo Twister que não requer tapete), os jogadores esticam-se, batem palmas, deslizam e mexem-se ao ritmo da música enquanto tentam associar as pulseiras e tornozeleiras aos círculos coloridos que aparecem no ecrã do tablet ou smartphone.

Divirta-se em família a construir o brinquedo robô e aprenda a colocá-lo em movimento. O Rexbot tem forma de T-Rex e promete tirar dúvidas sobre a robótica e a informática.

Um presente bizarro? Só promete aumentar a curiosidade. Um party game de cartas com os presentes mais bizarros que já recebeu: Qual é o presente mais repugnante ou inútil de todos? O que gostaria de receber como presente de fim de curso? Neste jogo, poderá receber qualquer coisa. Gargalhadas garantidas com situações e prendas constrangedoras.

É capaz de responder a toda as perguntas apesar das perturbações? Este party game promete testar e embaraçar os jogadores, mas também divertir a família toda na noite de Natal.

Um clássico que não pode faltar, mas numa versão especial e com 2 níveis de jogo para os mais pequenos (4-6 anos). No primeiro nível, os jogadores têm de contar espaços e combinar imagens e cores, enquanto viajam pelo tabuleiro, comprando o máximo de propriedades que puderem. Já no nível 2, as crianças vão praticar leitura e matemática simples e precisam prestar mais atenção em como gastam o seu dinheiro.

Um fã de “Star Wars” tem de ter na sua coleção o POP! BoBF- Grogu, carinhosamente chamado pelos fãs de Baby Yoda. É uma excelente prenda de Natal para começar uma coleção ou completá-la.

Os fãs de música vão querer ter na sua coleção o Funko POP! especial de Amy Winehouse. Uma prenda que promete surpreender todos os que têm as canções da artista britânica nas suas playlists.

Procura uma prenda para um fã do Universo Marvel? Aqui está: o Funko POP! do Homem-Aranha numa versão especial de Natal, com cerca de 10cm de altura.

Como qualquer caderno reutilizável lnfinitebook, pode escrever, apagar e reutilizar como se fosse um quadro­ branco. Mas este é especial e dedicado a Frida Kahlo. O presente ideal para este Natal para todos os admiradores da artista mexicana.

Uma mochila é sempre um bom presente. Com design e tendência unidos à máxima funcionalidade no modelo Adelaide, a Mochila Totto é perfeita para maratonas de trabalho e reuniões sem perder um pingo de estilo. Adelaide inclui um compartimento para laptop de 14 polegadas, um sistema que pode ser adaptado para uma mala na parte de trás, um bolso secreto, bolsos com fecho magnético e um organizador interno para cabos e dispositivos.