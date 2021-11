John Cleese decidiu desistir da particpação num evento na Universidade de Cambridge, anunciando que se estava a colocar a si próprio na "lista negra"... "antes que outra pessoa o faça".

O lendário comediante britânico era o orador convidado na Cambridge Union, a sociedade de debate e liberdade de expressão que faz parte da Universidade de Cambridge.

Segundo várias notícias, John Cleese ia visitar Cambridge no âmbito de um documentário que está a fazer sobre a "cultura woke", o movimento de consciencialização das desigualdades sociais relacionadas com raça, género ou orientação sexual, que tem sido criticado por pessoas de ambos os lados do espectro político pelo extremismo de alguns dos seus ativistas, nomeadamente por fomentar uma cultura de cancelamento e censura.

Ironicamente, o comediante desistiu como protesto após a Cambridge Union ter banido o crítico de arte Andrew Graham-Dixon por este ter imitado Hitler durante um debate sobre o "conceito de bom gosto". Este acabou por pedir desculpa, mas rejeitou "a implicação de que sou racista e anti-semita... o discurso que fiz foi um ataque estridente ao racismo e anti-semitismo de Hitler".

"Estava entusiasmado por falar aos estudantes na Cambridge Union esta sexta-feira, mas ouvi dizer que alguém lá foi colocado na lista negra por fazer uma imitação de Hitler. Lamento ter feito o mesmo num espetáculo dos Monty Python, portanto estou a colocar-me a mim próprio na lista negra antes que outra pessoa o faça. Peço desculpa a qualquer pessoa em Cambridge que esperava falar comigo, mas talvez alguns de vocês possam encontrar um local onde as regras woke não se apliquem", escreveu John Cleese nas redes sociais.

O presidente da Cambridge Union reagiu com frustração à desistência, dizendo que era uma "grande pena" que Cleese tivesse sentido que não podia comparecer e a sua participação era aguardada com entusiasmo pelos membros, "mas temos a esperança de resolver a situação o mais cedo possível".

Dado o antagonismo frequente de John Cleese à cultura woke nas redes sociais, a resolução parece pouco provável.