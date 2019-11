O comediante John Cleese vai despedir-se dos fãs portugueses com um espetáculo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 7 de maio de 2020, anunciou a Everything Is New.

O também ator, escritor e produtor britânico, traz a terras lusas o stand up "Last Time To See Me Before I Die", "com uma imagem que deixa bem marcado, mas com muito humor, a mensagem de que esta poderá ser a sua última aparição perante os fãs portugueses", frisa a produtora em comunicado.

John Cleese é um dos membros dos "Monty Python" e criador e protagonista da série "Fawlty Towers". O comediante britânico fez ainda parte do filme "Um Peixe Chamado Vanda", que lhe valeu uma nomeação para os Óscares.

"John Marwood Cleese vai subir pela primeira vez ao palco da mítica sala das Portas de Santo Antão no próximo mês de maio, no ano em que celebra o seu 81.º aniversário. Esta é uma oportunidade única para assistir ao vivo ao espetáculo do incontornável e lendário ídolo das gerações de 60, 70 e 802, sublinha a Everything Is New.

Os bilhetes serão colocados à venda dia 9 de novembro, a partir das 10h00.

7 de maio || Coliseu de Lisboa

Abertura de Portas: 19h30

Início dos espetáculos: 20h30