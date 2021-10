O compositor e cantor Jorge Palma apresenta-se, no próximo dia 23, no Cineteatro Paraíso, em Tomar, no formato de trio acústico, com Vicente Palma, na guitarra, piano e voz, e Gabriel Gomes, no acordeão.

O concerto integra a programação das Locomotiva Sessions, ciclo criado pela agência e produtora cultural Locomotiva Azul. A promotora destaca os mais de 40 anos de carreira de Jorge Palma, os “múltiplos discos de ouro” e a “dupla platina com ‘Voo Nocturno’”, e refere canções da sua vasta obra como “'Frágil', 'Deixa-me Rir', 'Dá-me Lume' ou 'Encosta-te a mim', verdadeiros hinos intemporais e intergeracionais que têm lugar cativo na história da música portuguesa”. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram