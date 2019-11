“José Afonso e a sua obra: um interesse cultural relevante” é o tema da iniciativa em que participam investigadores musicais, musicólogos, técnicos de som e produtores musicais, entre outros, anunciou a AJA.

O investigador musical João Carlos Calixto e Alcides Bizarro, um dos responsáveis do Observatório da Canção de Protesto, são os moderadores da iniciativa, que abre com uma intervenção do presidente da direção da AJA, Francisco Fanhais.