De acordo com a promotora, o músico estará a 17 de dezembro no Hard Club, no Porto, e no dia seguinte no Capitólio, em Lisboa. Além das canções de “Vozes do Além”, José Cid irá ainda recordar o álbum “10 mil anos depois entre Vénus e Marte”, de 1978.

José Cid, 79 anos, músico prolífico e multifacetado, descreve “Vozes do Além” como um álbum de rock sinfónico, com quase vinte temas que abordam “a ideia de como é a vida depois da morte e o regresso à vida depois da morte”, como contou em abril à agência Lusa.