José Cid revelou que tem um novo álbum pronto a ser editado, mas que terá de adiar o seu lançamento por falta de dinheiro. "Com o novo coronavírus, os grandes tubarões dos espetáculos fizeram pressão junto do Governo, no sentido de serem cancelados os grandes festivais, para poderem ter uma justificação legal junto das bandas estrangeiras. Isso fez com que os artistas portugueses levassem pela mesma tabela", defendeu o músico em entrevista ao Jornal de Notícias.

O artista espera que sejam marcados nos próximos meses "concertos sentados e confinados que me permitam editar este álbum". "Os artistas foram as primeiros a deixar de trabalhar e os últimos a voltar a trabalhar", acrescentou ao JN.

"É muito mais dramático que alguém faça chantagem com os artistas e tente contratá-los a preços de saldo, para atuarem apenas com voz e piano, quando vão ser distribuídos 30 milhões de euros pelas câmaras", rematou.